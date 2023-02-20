شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار سعيدة في اتحاد جدة قبل مواجهة الرائد بدوري روشن والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة بقيادة البرتغالي نونو سانتو المدير الفني، خبرًا سعيدًا قبل مواجهة الرائد في دوري روشن السعودي.

وأكدت تقارير صحفية، أن المغربي عبد الرزاق حمد الله لاعب اتحاد جدة، تعافى من الإصابة الذي تسبب في تغيبه عن المواجهة الماضية أمام الاتفاق، وشارك زملاءه اللاعبين في التدريبات.

وتابعت: "خاض حمدالله، مساء الجمعة، تدريبات منفردة في مقر النادي، رغم حصوله على إجازة بقرار من مدرب الفريق نونو سانتو، ولكنه يرغب في العودة سريعًا".

وغاب حمدالله عن مواجهة فريقه الأخيرة أمام الاتفاق، في اللقاء الذي فاز به زملاء المهاجم المغربي بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، بالجولة السابعة عشر.

وحل الأنجولي هيلدر كوستا محل حمدالله في قائمة مواجهة الاتفاق، بسبب إصابته بنزلة برد قبل المباراة، وساهم في الفوز بعدما أحرز هدفا.

ومن المقرر أن يلتقي اتحاد جدة نظيره الرائد، مساء يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من دوري روشن السعودي للمحترفين.