شكرا لقرائتكم خبر عن نجم اتحاد جدة بحصد جائزة أفضل هدف بالجولة السابعة عشر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حصد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، على جائزة أفضل هدف ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من دوري روشن السعودي.

وأعلنت اللجنة المنظمة لبطولة الدوري، عن فوز الأنجولي هيلدر كوستا لاعب فريق العميد، بهدف الجولة بعد إحرازه في شباك الاتفاق بالمسابقة.

وحصد هدف كوستا في شباك الاتفاق، جائزة الأفضل في الجولة، بعدما ساهم في فوز فريقه أمام الاتفاق بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري.

ويحتل فريق الاتحاد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة، بالتساوي في عدد النقاط مع المتصدر النصر.

ويسعى اتحاد جدة بقيادة البرتغالي نونو سانتو المدير الفني، لمواصلة مشواره المميز في دوري هذا الموسم، من أجل حصد اللقب، بعد ضياعه في آخر الجولات لصالح الهلال بالموسم الماضي.