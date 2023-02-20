شكرا لقرائتكم خبر عن نجم ريال مدريد يشعل الصراع بين الهلال والنصر للتعاقد معه بالموسم الجديد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تداولت العديد من التقارير الصحفية خلال الفترة الماضية حول اقتراب أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، من الانتقال إلى الدوري السعودي بالموسم المقبل.

الهلال يفكر في التعاقد مع كريم بنزيما

وكشفت تقارير صحفية عبر شبكة ريليفو الإسبانية، على أن النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم فريق ريال مدريد، يرهن استمراره مع الفريق ببقاء الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للمرينجي.

وأكدت التقارير على أن كريم بنزيما، يمتلك عرضًا مذهلًا من المملكة العربية السعودية، دون الكشف أي فريق من دوري روشن يريد التوقيع مع كريم.

وأوضحت التقارير على أن بنزيما في ظل عدم اليقين من استمرار أنشيلوتي، يمكنه أن يذهب بعيدًا عن ريال مدريد فهو لا يريد أن يبدأ من الصفر مع مدرب جديد.

وأشارت التقارير إلى أنه من الممكن أن نرى بنزيما بقميص الهلال أو النصر في الموسم المقبل، الذي سيسعى لضم أسماء كبيرة على غرار صفقة رونالدو إلى الدوري السعودي.

ريال مدريد يلتقي مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم ريال مدريد، مع نظيره نادي ليفربول الانجليزي، مساء يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات دور الـ 16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا.