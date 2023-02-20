السعودية اليوم / مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الحادية والعشرين من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة



الرياض 29 رجب 1444 هـ الموافق 20 فبراير 2023 م واس

عقد مجلس الشورى اليوم الاثنين جلسته العادية الحادية والعشرين من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة برئاسة معالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، حيث استعرض خلالها الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس.

وفي مستهل الجلسة ناقش المجلس مشروع نظام المساهمات العقارية ؛ المعاد إلى المجلس لدراسته وفقاً للمادة (17) من نظامه، بحضور معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور عصام بن سعد بن سعيد.

وبعد الاستماع الى التقرير المقدم من لجنة الحج والإسكان والخدمات المتضمن رأيها وتوصياتها بشأن مشروع النظام، والذي تلاه تحت قبة المجلس معالي رئيس اللجنة الأستاذ محمد المزيد ، صوت المجلس بالموافقة على تعديل عددٍ من مواد مشروع نظام المساهمات العقارية.

كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية

بعد ذلك، وافق مجلس الشورى خلال الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة تايلند للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، وذلك بعد أن قدمت لجنة التجارة والاستثمار تقريرها بشأن مشروع المذكرة، تلاه أمام المجلس معالي رئيس اللجنة الدكتور فهد التخيفي.

كما صوّت المجلس اليوم بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية، ووزارة الموارد الطبيعية والإشراف الفني في الجمهورية القيرغيزية، حيث جاء قرار المجلس بعد أن قدمت لجنة المياه والزراعة والبيئة تقريرها بشأن مشروع المذكرة تلاه أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير.

كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم للتعاون في المجال الثقافي، وذلك بعد أن قدم رئيس لجنة الثقافة والرياضة والسياحة ناصر الدغيثر تقرير اللجنة بشأن مشروع المذكرة.

وفي قرارٍ آخر، صوّت المجلس بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين وكالة الأنباء السعودية ، ووكالة أنباء جنوب أفريقيا في جمهورية جنوب أفريقيا للتعاون وتبادل الأخبار .

وجاء قرار المجلس بعد أن قدمت لجنة الإعلام تقريرها بشأن مشروع المذكرة، قدمه رئيس اللجنة الدكتور علي القرني.

كما أصدر المجلس اليوم قراره بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين وكالة الأنباء السعودية في المملكة العربية السعودية، ووكالة الأنباء الوطنية الأوزبكية في جمهورية أوزباكستان للتعاون وتبادل الأخبار، وذلك بعد أن تلا رئيس لجنة الإعلام الدكتور علي القرني تقرير اللجنة بشأن مشروع المذكرة.

// انتهى //

15:59ت م

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الرياض 29 رجب 1444 هـ الموافق 20 فبراير 2023 م واسعقد مجلس الشورى اليوم الاثنين جلسته العادية الحادية والعشرين من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة برئاسة معالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، حيث استعرض خلالها الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس.وفي مستهل الجلسة ناقش المجلس مشروع نظام المساهمات العقارية ؛ المعاد إلى المجلس لدراسته وفقاً للمادة (17) من نظامه، بحضور معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور عصام بن سعد بن سعيد.وبعد الاستماع الى التقرير المقدم من لجنة الحج والإسكان والخدمات المتضمن رأيها وتوصياتها بشأن مشروع النظام، والذي تلاه تحت قبة المجلس معالي رئيس اللجنة الأستاذ محمد المزيد ، صوت المجلس بالموافقة على تعديل عددٍ من مواد مشروع نظام المساهمات العقارية.كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية والمجلس الدولي للتمور، حيث اتخذ المجلس قراره بعد أن قدم رئيس لجنة الشؤون الخارجية الدكتور فايز الشهري تقرير اللجنة حيال مشروع الاتفاقية.بعد ذلك، وافق مجلس الشورى خلال الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة تايلند للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، وذلك بعد أن قدمت لجنة التجارة والاستثمار تقريرها بشأن مشروع المذكرة، تلاه أمام المجلس معالي رئيس اللجنة الدكتور فهد التخيفي.كما صوّت المجلس اليوم بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية، ووزارة الموارد الطبيعية والإشراف الفني في الجمهورية القيرغيزية، حيث جاء قرار المجلس بعد أن قدمت لجنة المياه والزراعة والبيئة تقريرها بشأن مشروع المذكرة تلاه أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير.كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم للتعاون في المجال الثقافي، وذلك بعد أن قدم رئيس لجنة الثقافة والرياضة والسياحة ناصر الدغيثر تقرير اللجنة بشأن مشروع المذكرة.وفي قرارٍ آخر، صوّت المجلس بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين وكالة الأنباء السعودية ، ووكالة أنباء جنوب أفريقيا في جمهورية جنوب أفريقيا للتعاون وتبادل الأخبار .وجاء قرار المجلس بعد أن قدمت لجنة الإعلام تقريرها بشأن مشروع المذكرة، قدمه رئيس اللجنة الدكتور علي القرني.كما أصدر المجلس اليوم قراره بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين وكالة الأنباء السعودية في المملكة العربية السعودية، ووكالة الأنباء الوطنية الأوزبكية في جمهورية أوزباكستان للتعاون وتبادل الأخبار، وذلك بعد أن تلا رئيس لجنة الإعلام الدكتور علي القرني تقرير اللجنة بشأن مشروع المذكرة.// انتهى //15:59ت م0122

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.