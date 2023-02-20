شكرا لقرائتكم خبر عن بنزيما يحصل على عرضًا مغريًا من الدوري السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، تلقى عرضًا مغريًا من الدوري السعوي، في ظل عدم حسم وجهته في الموسم المقبل.

وينتهي عقد بنزيما مع الميرنجي في الموسم الحالي، مما يعني إمكانية توقيعه الآن مع أي نادٍ آخر، ولكن ناديه يسعى لتجديد عقده واستمراره في سانتياجو بيرنابيو.

وأكدت شبكة "ريليفو الإسبانية"، أن استمرار بنزيما مع ريال مدريد ما يزال غامضًا، ولا أحد من الميرنجي يدلي بتصريح واضح حول مستقبل اللاعب الفرنسي.

وتابعت: "بنزيما يمتلك عرضا مغريا من السعودية لمدة موسمين، حيث سيحصل على راتب سنوي هناك يبلغ 60 مليون يورو خالية من الضرائب، ولكن لم يتم معرفة اسم النادي".

وأضافت: "في الوقت نفسه إن بنزيما متخوف من أنباء احتمالية إقالة أنشيلوتي عقب كل خسارة، لأنه يعشق المدرب الإيطالي الذي منحه الكثير من الثقة".

ومنذ انتقال الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى النصر السعودي، في الميركاتو الشتوي الماضي، ترددت أنباء عدة عن وجود مفاوضات مع كثير من النجوم العالميين للقدوم للمملكة خلال الموسم الجديد.