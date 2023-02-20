شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يفقد 3 محترفين أمام شباب الأهلي دبي في دوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تأكد غياب ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، عن مواجهة شباب أهلي دبي الإماراتي، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.

ومن المقرر أن يلتقي الزعيم الهلالي نظيره شباب الأهلي الإماراتي، مساء اليوم الإثنين على ملعب الجنوب، ضمن منافسات دور الـ16 من دوري الأبطال الآسيوي.

وقرر الأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال السعودي، استبعاد 3 من اللاعبين الأجانب بالفريق، قبل مواجهة شباب الأهلي دبي الإماراتي، في البطولة.

وخرج كل من جوستافو كويلار وأندريه كاريلو وميشيل ديلجاو ثلاثي حامل لقب دوري أبطال آسيا، عن قائمة الفريق، بسبب الإصابات التي لحقت بهم.

يوعاني كويلار من إصابة عضلية، بينما يشكو كاريلو من آلام في مفصل القدم، فيما تم استبعاد ديلجادو لمنحه قسطًا من الراحة بعد إصابته في الكتف.

واستقر رامون دياز على قائمة المحترفين التي ستخوض اللقاء وتضم 4 لاعبين وهم جيانج هيون سو، لوسيانو فييتو، أوديون إيجالو، وموسى ماريجا.

واختتم الفريق الهلالي مساء أمس الأحد تدريباته على ملعب جامعة قطر، استعدادًا لمباراة الغد والمرتقبة من جانب جماهيره، التي تأمل في مواصلة المنافسة على اللقب.