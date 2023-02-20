السعودية اليوم / سمو الأمير سعود بن نهار يلتقي قائد منطقة الطائف العسكرية



الطائف 29 رجب 1444 هـ الموافق 20 فبراير 2023 م واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف، في مكتبه اليوم، قائد منطقة الطائف العسكرية بالطائف اللواء ركن محمد مشبب القحطاني .

واطلع سموه على أعمال قيادة المنطقة في المحافظة والجهود التي تقوم بها، مثمنًا الدور الذي تعمل عليه قيادة المنطقة بمحافظة الطائف من تنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة فيما يخدم الوطن والمواطن.

وقدم شكره لقيادة منطقة الطائف العسكرية، مشيدًا بالجهود المبذولة والنجاحات المميزة للقوات المسلَّحة في المملكة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.

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15:47ت م

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