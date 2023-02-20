السعودية اليوم / أوتشا : (2.7) مليون إصابة بالملاريا في السودان خلال 2022



الخرطوم 29 رجب 1444 هـ الموافق 20 فبراير 2023 م واس

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" وجود (2.7) مليون حالة إصابة بالملاريا، بما في ذلك (246) حالة وفاة مرتبطة بها، في جميع أنحاء السودان في العام 2022م، متجاوزةً عتبات الوباء في (12) ولاية.

وقال تقرير نشر اليوم، إن عدد الحالات في 2022م تجاوز عدد الحالات المسجلة في 2021م والتي بلغت في ذلك الوقت (1.7) مليون حالة حسب الإحصائيات الصادرة من وزارة الصحة الاتحادية.

وذكر التقرير أن المنظمات الصحية أكدت (2842) حالة إصابة بالتهاب الكبد “A” و”E”، من بينها (24) حالة وفاة مرتبطة بها في جميع أنحاء البلاد، منذ بداية تفشي المرض في يونيو 2021 حتى 30 ديسمبر 2022م.

وبحسب تقرير "أوتشا" أكد شركاء الصحة (1,890) حالة إصابة بالحصبة، بحلول نهاية 2022، من بينها خمس حالات وفاة مرتبطة بها في (12) منطقة في جميع أنحاء البلاد، مشيراً إلى استمرار تفشي المرض في ولايات كسلا وشمال كردفان والقضارف.

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15:45ت م

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