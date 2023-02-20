السعودية اليوم / أمانة المدينة المنورة تُعيد تركيب 1500 وحدة إنارة حديثة بنظام LED الموفر للطاقة بمسجد قباء



المدينة المنورة 29 رجب 1444 هـ الموافق 20 فبراير 2023 م واس

أنهت أمانة منطقة المدينة المنورة مؤخراً، مشروع استبدال وإنارة مسجد قباء وساحاته بأكثر من 1500 وحدة إضاءة حديثة بنظام LED الموفر للطاقة، وبنسبة توفير في القدرة الكهربائية بلغت 95% عما كان يستخدم في السابق.

وأوضحت الأمانة أنها تطمح من خلال هذا المشروع إلى تحقيق نواتج التهيئة العمرانية المستدامة والمستهدف تحقيقها بالمدينة المنورة من خلال تحسين المشهد الحضري، وتحقيق الهوية البصرية لإضاءة، إلى جانب تحقيق التجانس الجمالي للإضاءة، وإظهار القيمة التاريخية للمسجد، مشيرةً إلى أن الفرق المعنية قد عملت على استبدال الإنارة القديمة التي كانت تقدر بأكثر من 260 كشافاً، وتركيب ما يزيد عن 1500 من الإنارة الحديثة في ساعات عمل قاربت الـ 480 ساعة عمل، ليصبح إجمالي القدرة الكهربائية المستخدمة لإنارة المسجد 16 ألف وات، عوضاً عن 400 ألف وات كانت تستخدم في السابق.

وأكدت أمانة المدينة المنورة أنّ خطط ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية والتي جرى تنفيذها، تضمنت تطبيق التقنيات الحديثة في جميع شبكات إنارة المسجد بنظام الإنارة (LED) الموفرة، التي ثبت تميزها في ترشيد الطاقة بنسبة تجاوزت 95% من القدرة الكهربائية وبنفس شدة الإضاءة المطلوبة .

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15:41ت م

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