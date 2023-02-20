السعودية اليوم / وكيل إمارة الشرقية يُكرم 220 طالباً متفوقاً للعام الدراسي 1443هـ



الدمام 29 رجب 1444 هـ الموافق 20 فبراير 2023 م واس

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، كرّم وكيل إمارة المنطقة الدكتور خالد بن محمد البتال، اليوم، سفراء التفوق لتعليم الشرقية للعام الدراسي 1443هـ والبالغ عددهم 220 طالباً متفوقاً .

وأكد مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور سامي العتيبي، بأن قطاع التعليم يشهد قفزات نوعية غير مسبوقة ويحظى برعاية واهتمام متواصل من القيادة الحكيمة "حفظها الله" حيث كثفت وزارة التعليم جهودها في الرعاية التربوية والتعليمية الشاملة للطلاب المتفوقين، ضمن إستراتيجيتها في الاستثمار بالمتفوقين والمبدعين ودعمهم نحو التحوّل إلى مجتمع المعرفة والتنمية الاقتصادية المستدامة، مهنئاً الطلاب على تفوقهم.

ثم ألقى أحد الطلبة، كلمة سفراء التفوق بهذه المناسبة .

بعد ذلك شارك عدد من الطالبات الصغار في تقديم أوبريت إنشادي، بعدها بدأت مسيرة الطلاب المتفوقين.

وفي ختام الحفل تسلم وكيل امارة المنطقة الشرقية درعاً تذكارياً من مدير تعليم المنطقة بهذه المناسبة.

// انتهى//

15:38ت م

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