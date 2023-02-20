السعودية اليوم /"موهبة": 35 طالباً وطالبةً يمثلون المملكة في مسابقة "آيسف 2023"



الرياض 29 رجب 1444 هـ الموافق 20 فبراير 2023 م واس

أعلنت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، أسماء الطلبة المرشحين لتمثيل المملكة في معرض ريجينيرن الدولي للعلوم والهندسة "آيسف 2023"، الذي يقام بمدينة دالاس بالولايات المتحدة الأمريكية في مايو المقبل، والبالغ عددهم 35 طالباً وطالبةً، انضموا لتمثيل المملكة ضمن المنتخب السعودي للعلوم والهندسة، بعد رحلة من المنافسة والتدريب والتأهيل والتحكيم، استغرقت عاماً كاملاً، ومرت بـ7 مراحل تحكيمية.

وأوضحت الأمين العام لمؤسسة "موهبة" الدكتورة آمال بنت عبدالله الهزاع، في تصريح لوكالة الأنباء

وبينت أن اختيار هذه الأسماء جاء بعد رحلة استغرقت عاماً كاملاً، بدأت بـ146 ألف طالب وطالبة، تم التقدم بها في 21 مجالاً علمياً، مروا بـ7 مراحل، كان آخرها معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي الذي احتضنته المنطقة الشرقية خلال الفترة من 1 إلى 4 فبراير الحالي، وترشح للمشاركة فيه 160 طالباً وطالبةً، فاز من بينهم 40 طالباً وطالبةً بجوائز الأولمبياد الكبرى.

ونظمت المؤسسة، الورشة التدريبية لمنتخب المملكة للعلوم والهندسة على أيدي نخبة من المدربين الأكاديميين والخبراء والمحكمين في التخصصات المختلفة، لتطوير مهارات العرض والإلقاء، والاستعداد للمشاركة في التحكيم في معرض "ريجينيرن" الدولي للعلوم والهندسة "آيسف 2023".

وتضمنت ورشة العمل، مراجعة متخصصين للتحليل الإحصائي لبعض المشاريع، حيث تم التأكد من دقتها، ومن ثم متابعة خطة تطويرها مع كل طالب، وتقديم الدعم العلمي لها، وتزويدهم بالأدوات والمهارات العلمية اللازمة.

ويعد معرض ريجينيرن الدولي للعلوم والهندسة "آيسف"، أكبر مسابقة عالمية في مجال البحث العلمي والابتكار للمرحلة ما قبل الجامعية، ويستقطب أكثر من 1800 طالب وطالبة من أكثر من 70 دولة.

// انتهى //

15:24ت م

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الرياض 29 رجب 1444 هـ الموافق 20 فبراير 2023 م واسأعلنت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، أسماء الطلبة المرشحين لتمثيل المملكة في معرض ريجينيرن الدولي للعلوم والهندسة "آيسف 2023"، الذي يقام بمدينة دالاس بالولايات المتحدة الأمريكية في مايو المقبل، والبالغ عددهم 35 طالباً وطالبةً، انضموا لتمثيل المملكة ضمن المنتخب السعودي للعلوم والهندسة، بعد رحلة من المنافسة والتدريب والتأهيل والتحكيم، استغرقت عاماً كاملاً، ومرت بـ7 مراحل تحكيمية.وأوضحت الأمين العام لمؤسسة "موهبة" الدكتورة آمال بنت عبدالله الهزاع، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أن أعضاء المنتخب السعودي للعلوم والهندسة، يبلغ عددهم 35 طالباً وطالبةً، تم اختيارهم من بين 40 فائزاً وفائزةً بالجوائز الكبرى في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2023"، بعد مشاركتهم في الورشة التدريبية التي عقدت في مركز مشكاة التفاعلي بمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بالرياض، تلقوا خلالها تدريبات مكثفة.وبينت أن اختيار هذه الأسماء جاء بعد رحلة استغرقت عاماً كاملاً، بدأت بـ146 ألف طالب وطالبة، تم التقدم بها في 21 مجالاً علمياً، مروا بـ7 مراحل، كان آخرها معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي الذي احتضنته المنطقة الشرقية خلال الفترة من 1 إلى 4 فبراير الحالي، وترشح للمشاركة فيه 160 طالباً وطالبةً، فاز من بينهم 40 طالباً وطالبةً بجوائز الأولمبياد الكبرى.ونظمت المؤسسة، الورشة التدريبية لمنتخب المملكة للعلوم والهندسة على أيدي نخبة من المدربين الأكاديميين والخبراء والمحكمين في التخصصات المختلفة، لتطوير مهارات العرض والإلقاء، والاستعداد للمشاركة في التحكيم في معرض "ريجينيرن" الدولي للعلوم والهندسة "آيسف 2023".وتضمنت ورشة العمل، مراجعة متخصصين للتحليل الإحصائي لبعض المشاريع، حيث تم التأكد من دقتها، ومن ثم متابعة خطة تطويرها مع كل طالب، وتقديم الدعم العلمي لها، وتزويدهم بالأدوات والمهارات العلمية اللازمة.ويعد معرض ريجينيرن الدولي للعلوم والهندسة "آيسف"، أكبر مسابقة عالمية في مجال البحث العلمي والابتكار للمرحلة ما قبل الجامعية، ويستقطب أكثر من 1800 طالب وطالبة من أكثر من 70 دولة.// انتهى //15:24ت م0107

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