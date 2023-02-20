السعودية اليوم / سمو أمير الرياض يستقبل سمو أمين المنطقة



الرياض 29 رجب 1444 هـ الموافق 20 فبراير 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض , في مكتبه بقصر الحكم اليوم , صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف أمين المنطقة يرافقه مدير مشروع حدائق الملك عبدالله العالمية المهندس ناصر بن سالم الوادعي.

واستمع سموه إلى شرح عن آخر تطورات مشروع حدائق الملك عبدالله العالمية وخطط سير العمل فيها وأبرز الإنجازات التي تقدمت فيها .

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15:10ت م

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