السعودية اليوم / هيئة تقويم التعليم والتدريب تعلن إطلاق الاختبارات المعيارية "جاهزية" لخريجي مؤسسات التعليم الجامعي في مايو 2023



الرياض 29 رجب 1444 هـ الموافق 20 فبراير 2023 م واس

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن إطلاق تطبيق الاختبارات المعيارية لخريجي مؤسسات التعليم الجامعي أحد مخرجات برنامج رفع جاهزية خريجي التعليم العالي لسوق العمل "جاهزية"، وذلك خلال الفترة من 17 – 31 مايو 2023م.

ويهدف الاختبارات الذي سيطبق لأول مره في تاريخ التعليم الجامعي بالمملكة، إلى قيـاس ودعـم تحسـين تحصيـل طـلبه البكالوريوس المتوقـع تخرجهـم لنواتـج التعلـم فـي البرنامـج، ومسـاعدة الجامعـات والكليـات الحكومية والأهلية علـى معرفـة مـدى جـودة مخرجاتهـا وفـرص التحسـين لديهـا، وذلك من دون أن يؤثر على نجاح أو رسوب الطلاب.

وتأتي هذه الاختبارات المعيارية تنفيذاً لقرار مجلس شؤون الجامعات، المتضمن تعميم الاختبار المعياري بهدف تقييم المخرجات من معارف ومهارات وقيم للخريجين في التخصصات، لقياس مستوى جودة العمليات والمخرجات من خلال إجراء اختبارات على عينة من خريجي الجامعات كل ثلاث سنوات، على أن تتولى هيئة تقويم التعليم والتدريب تنفيذ تلك الاختبارات.

وأطلقت الهيئة برنامج رفع جاهزية خريجي التعليم العالي لسوق العمل "جاهزية " لوضع إطار تخصصي يمثل الحد الأدنى من المعارف والمهارات والقيم لكل مجال تخصصي، من خلال التعاون بين فرق علمية من الجامعات وفرق تخصصية من ممثلي الجهات الوطنية وجهات القطاع الخاص ذات العلاقة، ومن ثم بناء الاختبارات المعيارية للخريجين في ضوء الإطار التخصصي.

واتبعـت الهيئـة منهجيـة محـددة لبنـاء المعاييـر التخصصيـة تمثلـت فـي مسـح التجـارب الدوليـة المميـزة، وتحديد الاحتياج الوطنـي فـي سـوق العمـل، واستشـارة جهـات التوظيـف والخبـراء الأكاديميين، وتحتــوي وثيقــة المعاييــر التخصصيــة ونواتــج التعلــم علــى الحــد الأدنى مــن الوحــدات المعرفيــة التخصصيــة، كما تؤكـد الهيئـة أن وثيقـة المعاييـر التخصصيـة تمثـل الحـد الأدنى مـن نواتـج التعلـم المطلوبـة فـــي كل تخصـــص، بمـــا يتيـــح للمؤسســـات الأكاديمية مســـاحة كافيـــة للإبداع والتميـــز فـــي محتويـــات برامجهــا وخططهــا الدراســية.

وتشمل الاختبارات المعيارية لهذا العام 13 تخصصاً جامعياً هي :(المالية، والمحاسبة، والتسويق، والتمويل والاستثمار، والمخاطر والتأمين، والمصارف والأسواق المالية، وهندسة الحاسب الآلي، وعلوم الحاسب، وهندسة البرمجيات، ونظم المعلومات، وتقنية المعلومات، والأمن السيبراني/ أمن المعلومات، الذكاء الاصطناعي).

ويهدف برنامج "جاهزية" إلى قياس ورفع مخرجات البرامج الأكاديمية، وتعزيــز اكتســاب الخريجيــن للحــد الأدنى مــن المعــارف والمهــارات والقيــم (نواتــج التعلــم) لــكل مجــال تخصصــي، إضافة إلى رفع جاهزية خريجي الجامعات للانضمام لسوق العمل، وتعزيز المواءمة بين مخرجات البرامج الأكاديمية ومتطلبات سوق العمل، وتقليل نسب البطالة ورفع الناتج المحلي الإجمالي لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وشارك في إعداد هذا البرنامج عدد من الجهات الحكومية والخاصة وهي : وزارة المالية، والبنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، ومركز المهارات المالية في وزارة المالية، البنك الأهلي السعودي، وشركة سابك، والهيئة

وتعمل الهيئة وفق رسالتها وأهدافها وبالتعاون والتكامل مع المؤسسات الحكومية؛ للإسهام في رفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتهما لأعلى المستويات العالمية بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية.

// انتهى //

15:04ت م

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الرياض 29 رجب 1444 هـ الموافق 20 فبراير 2023 م واسأعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن إطلاق تطبيق الاختبارات المعيارية لخريجي مؤسسات التعليم الجامعي أحد مخرجات برنامج رفع جاهزية خريجي التعليم العالي لسوق العمل "جاهزية"، وذلك خلال الفترة من 17 – 31 مايو 2023م.ويهدف الاختبارات الذي سيطبق لأول مره في تاريخ التعليم الجامعي بالمملكة، إلى قيـاس ودعـم تحسـين تحصيـل طـلبه البكالوريوس المتوقـع تخرجهـم لنواتـج التعلـم فـي البرنامـج، ومسـاعدة الجامعـات والكليـات الحكومية والأهلية علـى معرفـة مـدى جـودة مخرجاتهـا وفـرص التحسـين لديهـا، وذلك من دون أن يؤثر على نجاح أو رسوب الطلاب.وتأتي هذه الاختبارات المعيارية تنفيذاً لقرار مجلس شؤون الجامعات، المتضمن تعميم الاختبار المعياري بهدف تقييم المخرجات من معارف ومهارات وقيم للخريجين في التخصصات، لقياس مستوى جودة العمليات والمخرجات من خلال إجراء اختبارات على عينة من خريجي الجامعات كل ثلاث سنوات، على أن تتولى هيئة تقويم التعليم والتدريب تنفيذ تلك الاختبارات.وأطلقت الهيئة برنامج رفع جاهزية خريجي التعليم العالي لسوق العمل "جاهزية " لوضع إطار تخصصي يمثل الحد الأدنى من المعارف والمهارات والقيم لكل مجال تخصصي، من خلال التعاون بين فرق علمية من الجامعات وفرق تخصصية من ممثلي الجهات الوطنية وجهات القطاع الخاص ذات العلاقة، ومن ثم بناء الاختبارات المعيارية للخريجين في ضوء الإطار التخصصي.واتبعـت الهيئـة منهجيـة محـددة لبنـاء المعاييـر التخصصيـة تمثلـت فـي مسـح التجـارب الدوليـة المميـزة، وتحديد الاحتياج الوطنـي فـي سـوق العمـل، واستشـارة جهـات التوظيـف والخبـراء الأكاديميين، وتحتــوي وثيقــة المعاييــر التخصصيــة ونواتــج التعلــم علــى الحــد الأدنى مــن الوحــدات المعرفيــة التخصصيــة، كما تؤكـد الهيئـة أن وثيقـة المعاييـر التخصصيـة تمثـل الحـد الأدنى مـن نواتـج التعلـم المطلوبـة فـــي كل تخصـــص، بمـــا يتيـــح للمؤسســـات الأكاديمية مســـاحة كافيـــة للإبداع والتميـــز فـــي محتويـــات برامجهــا وخططهــا الدراســية.وتشمل الاختبارات المعيارية لهذا العام 13 تخصصاً جامعياً هي :(المالية، والمحاسبة، والتسويق، والتمويل والاستثمار، والمخاطر والتأمين، والمصارف والأسواق المالية، وهندسة الحاسب الآلي، وعلوم الحاسب، وهندسة البرمجيات، ونظم المعلومات، وتقنية المعلومات، والأمن السيبراني/ أمن المعلومات، الذكاء الاصطناعي).ويهدف برنامج "جاهزية" إلى قياس ورفع مخرجات البرامج الأكاديمية، وتعزيــز اكتســاب الخريجيــن للحــد الأدنى مــن المعــارف والمهــارات والقيــم (نواتــج التعلــم) لــكل مجــال تخصصــي، إضافة إلى رفع جاهزية خريجي الجامعات للانضمام لسوق العمل، وتعزيز المواءمة بين مخرجات البرامج الأكاديمية ومتطلبات سوق العمل، وتقليل نسب البطالة ورفع الناتج المحلي الإجمالي لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.وشارك في إعداد هذا البرنامج عدد من الجهات الحكومية والخاصة وهي : وزارة المالية، والبنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، ومركز المهارات المالية في وزارة المالية، البنك الأهلي السعودي، وشركة سابك، والهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وفي تخصصات الحاسب شاركت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، والشركة السعودية لتقنية المعلومات "سايت"، والشركة المتقدمة للتقنية والأمن السيبراني، والأكاديمية السعودية الرقمية .وتعمل الهيئة وفق رسالتها وأهدافها وبالتعاون والتكامل مع المؤسسات الحكومية؛ للإسهام في رفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتهما لأعلى المستويات العالمية بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية.// انتهى //15:04ت م0102

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