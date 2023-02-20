السعودية اليوم / أمين الشؤون السياسية بأمانة مجلس التعاون يجتمع مع عدد من القادة العسكريين الأمريكيين



الرياض 29 رجب 1444 هـ الموافق 20 فبراير 2023 م واس

اجتمع الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة لمجلس التعاون الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق، في مقر أمانة المجلس اليوم , بمجموعة من كبار القادة العسكريين من الولايات المتحدة الأمريكية.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة أبعاد الشراكة الإستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية، والتعاون السياسي والعسكري والأمني بين الجانبين، كما تم مناقشة الأمن الإقليمي والدور السياسي والإستراتيجي لمجلس التعاون والولايات المتحدة.

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14:54ت م

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