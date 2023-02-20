السعودية اليوم / سمو أمير الشرقية يدشّن أعمال جمعية "إنجاب" ويشهد توقيع عدد من الاتفاقيات



الدمام 29 رجب 1444 هـ الموافق 20 فبراير 2023 م واس

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بديوان الإمارة اليوم، أعمال جمعية مساعدة المتأخرين عن الإنجاب، كما شهد توقيع عدد من الاتفاقيات مع الجمعيات التي تتقاطع أعمالها مع أهداف الجمعية.

وثمّن سموه ما تقوم به الجمعية من مبادرات تسهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي من خلال معالجة مشاكل الأسرة بسبب التأخر في الإنجاب وتخفيف نسب الطلاق وتقديم الاستشارات الطبية والأسرية للزوجين ومساندتهم.

وقدم رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور صالح السلوك شرحاً عن جهود الجمعية التي تهدف إلى مساعدة المتأخرين عن الإنجاب مادياً ومعنوياً ونفسياً من خلال تقديم خدمات العلاج والعمليات للمتأخرين عن الإنجاب لبعض الفئات وتقديم خصومات في العلاج لفئات أخرى، إضافة إلى تقديم التوعية الصحية للصحة الإيجابية في المجتمع وتقديم الاستشارات المجانية ورفع الوعي المجتمعي تجاه هذه الفئة.

‏وأوضح أن أعمال الجمعية يشارك فيها عدد كبير من الممارسين الصحيين الراغبين في تقديم خدمة للمجتمع وتسجيل ساعات تطوعية، كما تقدم المنشآت الصحية وعن طريق الجمعية خدمات علاجية مجانية وبخصومات خاصة إسهاما منها في خدمة المجتمع.

وكرم سمو أمير المنطقة الشرقية الداعمين لأعمال الجمعية وشركاء النجاح.

// انتهى //

14:42ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.