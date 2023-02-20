السعودية اليوم / مستشفى الملك عبد العزيز التخصصي بالجوف يجري 259 جراحة أورام خلال العام 2022م



سكاكا 29 رجب 1444 هـ الموافق 20 فبراير 2023 م واس

أجرى مركز الأورام في مستشفى الملك عبد العزيز التخصصي بالجوف 259 تدخلاً جراحياً خلال العام 2022م.

وأوضحت صحة الجوف أن العمليات شملت جراحات نوعية متخصصة وإجراء خزعات طبية متخصصة, فيما بلغ عدد مراجعي المركز 4600 مراجع، وقد تم تنويم 460 مريضاً، وتم إجراء 1850 جلسة كيماوي.

وأوضحت الصحة أن المركز يقدم خدماته للمرضى من خلال إعطاء جرعات العلاج الكيماوي والطب التلطيفي، بواسطة الفريق الطبي, كما يستقبل القسم الحالات المحولة من الأقسام التخصصية المختلفة بالمستشفى وجميع مستشفيات منطقة الجوف والمناطق الشمالية المجاورة، وتتنوع الخدمات التشخيصية والعلاجية بالقسم ما بين أمراض الأورام المختلفة والغدد الصماء وكذلك أمراض وفشل الكلى والأمراض الأخرى المختلفة.

يذكر أن المركز يضم غرف تنويم، ووحدة تحضير علاج كيماوي، ووحدة أخرى لإعطاء العلاج الكيماوي، وغرفة للاجتماع العائلي، وغرفة لمهارات التواصل.

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14:33ت م

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