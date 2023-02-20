شكرا لقرائتكم خبر عن فابريزيو رومانو يكشف حقيقة اقتراب مارسيلو من النصر السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف الإيطالي فابريزيو رومانو الصحفي الموثوق وخبير سوق الانتقالات في أوروبا، حقيقة اقتراب البرازيلي مارسيلو الظهير الأيسر السابق لفريق ريال مدريد الإسباني، من النصر السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان مارسيلو، فسخ عقده منذ أيام مع أولمبياكوس اليوناني، وزعمت تقارير بأن لديه عرضًا مغريًا للانتقال إلى نادٍ جديد قد يكون النصر السعودي لمزاملة صديقه البرتغالي كريستيانو رونالدو، بالموسم الجديد.

وكتب فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، عبر حسابه على "تويتر": "لا توجد محادثات جارية بين النصر ومارسيلو في هذه المرحلة، ومستقبل اللاعب البرازيلي لا يزال مفتوحًا".

وأضاف: "يبحث الظهير البرازيلي الآن عن الخيارات المتاحة بعد إنهاء العقد مع أولمبياكوس، إنه متاح عبر انتقال مجاني، لكن لم يتم اتخاذ القرار بعد بشأن مستقبله".

ويتواجد مارسيلو حاليًا في ريال مدريد، للتعافي من إصابة تعرض لها يوم 11 يناير الماضي، وهو موعد آخر مباراة له مع أولمبياكوس، قبل رحيله.