شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال السوداني يسخر من الأهلي ويوجه رسالة لرئيس الزمالك والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حرص المتحدث الرسمي لفريق الهلال السوداني هيثم السوباط، على التعليق عن مجريات مباراة الفريق والأهلى المصري، حيث أكد أن الفريق السوداني استحق الفوز فى هذه المواجهة، كما أنه سعيد للغاية بهذا الفوز على الفريق القاهري.

وأضاف أنه لا يعرف سبب إدعاءات الأهلى، وما حدث من لاعبيه فى نهاية المباراة، مشيرا إلى أن الهلال تمكن من إثبات أنه فريق قوي داخل الملعب أمام الفريق المصري، واستمرت عقدة الفريق الأزلية فى أم درمان بملعب الجوهرة الزرقاء.

حيث وصف الهلال أن ملعب الجوهرة الزرقاء أصبح بمثابة المقبرة للفريق القاهري، والذي لم يتمكن من تحقيق أي إنتصار على الفريق السوداني فى هذا الملعب، على الرغم من تاريخ المارد الأحمر الكبير فى البطولات الأفريقية.

وتناول المتحدث للهلال هيثم السوباط تحيته الكبيرة لمرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، على دعمه للفريق السوداني فى مواجهة الأهلى، والإحترام الكبير المتبادل بين الفريقين الأشقاء.



موعد مباراة الأهلى والهلال القادمة

ومن المنتظر أن يلاقي الأهلى نظيره الهلال يوم 31 من مارس المقبل، فى الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات، على أن تقام المباراة فى القاهرة، ويتم تحديد موعد إنطلاقها فى وقت لاحق.

الجدير بالذكر أن صن داوينز يعتلي صدارة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط بعد أن حقق العلامة الكاملة من إنتصاريين، فى حين يحتل الهلال مركز الوصافة برصيد 3 نقاط.