السعودية اليوم / المملكة تفتتح جناحها في معرض "أيدكس 2023"



أبوظبي 29 رجب 1444 هـ الموافق 20 فبراير 2023 م واس

افتتح معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي اليوم جناح المملكة في معرض الدفاع الدولي "أيدكس 2023", الذي يُقام خلال الفترة من 20 حتى 24 فبراير الجاري بمركز أبوظبي للمعارض في دولة الإمارات, بحضور معالي قائد القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون الفريق ركن الدكتور عيد بن عواض الشلوي، ومعالي وكيل رئيس أمن الدولة للموارد البشرية الفريق ناصر بن علي الصيخان، وأمين عام مركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اللواء الطيار ركن محمد بن سعيد المغيدي، وعدد من المسؤولين ومن المستثمرين في قطاع الصناعات العسكرية الدفاعية والأمنية.

واطلع معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية على أجنحة الجهات المشاركة في الجناح الذي يضم وزارة الداخلية ووزارة الاستثمار، ومعرض الدفاع العالمي و 14 شركة محلية, وأبرز المنتجات الوطنية المعروضة، حيث تقدم الشركات

وأضاف المهندس العوهلي أن مشاركة المملكة في المعرض تستهدف دعم المستثمرين وتسهيل دخولهم لسوق الصناعات العسكرية والأمنية السعودية والتعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة فيه، حيث تسعى منظومة قطاع الصناعات العسكرية في المملكة ممثلة بالهيئة وكافة شركائها من القطاعين الحكومي والخاص، إلى العمل على تحقيق الهدف الإستراتيجي وهو توطين الصناعات العسكرية في المملكة بما يزيد عن 50% من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية بحلول رؤية 2030.

// انتهى //

13:47ت م

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أبوظبي 29 رجب 1444 هـ الموافق 20 فبراير 2023 م واسافتتح معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي اليوم جناح المملكة في معرض الدفاع الدولي "أيدكس 2023", الذي يُقام خلال الفترة من 20 حتى 24 فبراير الجاري بمركز أبوظبي للمعارض في دولة الإمارات, بحضور معالي قائد القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون الفريق ركن الدكتور عيد بن عواض الشلوي، ومعالي وكيل رئيس أمن الدولة للموارد البشرية الفريق ناصر بن علي الصيخان، وأمين عام مركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اللواء الطيار ركن محمد بن سعيد المغيدي، وعدد من المسؤولين ومن المستثمرين في قطاع الصناعات العسكرية الدفاعية والأمنية.واطلع معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية على أجنحة الجهات المشاركة في الجناح الذي يضم وزارة الداخلية ووزارة الاستثمار، ومعرض الدفاع العالمي و 14 شركة محلية, وأبرز المنتجات الوطنية المعروضة، حيث تقدم الشركات السعودية في المعرض أحدث التقنيات والقدرات والمعدات التي وصل إليها القطاع في المملكة، كما تبحث فرص الشراكات النوعية مع أبرز اللاعبين في القطاع عالمياً، حيث من المقرر أن يشهد الجناح توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات بين عدد من الشركات المحلية والشركات العالمية.وأضاف المهندس العوهلي أن مشاركة المملكة في المعرض تستهدف دعم المستثمرين وتسهيل دخولهم لسوق الصناعات العسكرية والأمنية السعودية والتعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة فيه، حيث تسعى منظومة قطاع الصناعات العسكرية في المملكة ممثلة بالهيئة وكافة شركائها من القطاعين الحكومي والخاص، إلى العمل على تحقيق الهدف الإستراتيجي وهو توطين الصناعات العسكرية في المملكة بما يزيد عن 50% من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية بحلول رؤية 2030.// انتهى //13:47ت م0072

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