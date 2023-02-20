السعودية اليوم / "الهلال الأحمر" ينفّذ 636 برنامجاً تدريبياً خلال العام المنصرم



مكة المكرمة 29 رجب 1444 هـ الموافق 20 فبراير 2023 م واس

نفّذت هيئة الهلال الأحمر ممثلاً في إدارة التدريب والشؤون الأكاديمية بمنطقة مكة المكرمة خلال العام المنصرم 2022 (636) برنامجاً تدريبياً ما بين دورات تدريبية ومحاضرات توعوية وتثقيف مجتمعي استفاد منها (55412) مستفيداً من القطاع الحكومي والقطاع الخاص، حيث تضمنت الدورات التدربية القسم النظري والقسم العملي لتطبيق المهارات الإسعافية وإتقانها من قبل المتدربين.

كما شملت البرامج التدريبية تدريب منسوبي الهيئة من الكادر الصحي على دورات في البروتوكولات العلاجية ودورات في دعم الحياة الأساسي والمتقدم ودورات تخصصية أخرى.

ويقوم بالتدريب في هذه الدورات التدريبية نخبة من المدربين المتميزين بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة في مراكز التدريب بمكة المكرمة وجدة والطائف.

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13:38ت م

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