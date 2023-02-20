السعودية اليوم / سمو أمير القصيم يستقبل وزير التعليم



بريدة 29 رجب 1444 هـ الموافق 20 فبراير 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بالإمارة اليوم، معالي وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان ، يرافقه عدد من مسؤولي وزارة التعليم .

وجرى خلال الاستقبال مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بقطاع التعليم في المنطقة.

وأشاد سموه باهتمام وعناية القيادة الرشيدة بالتعليم في مختلف مجالاته، وبجهود وزارة التعليم التي أسهمت في تعزيز الجهود لرفع المستوى التعليمي سواءً للطلاب أو الهيئة التعليمية والإدارية .

حضر الاستقبال معالي رئيس جامعة القصيم الدكتور عبدالرحمن الداود, ووكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان, ومدير الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة محمد الفريح.

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13:38ت م

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