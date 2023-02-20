السعودية اليوم / القوات البحرية تشارك في التمرين البحري المختلط «أمان 23» في باكستان



كراتشي 29 رجب 1444 هـ الموافق 20 فبراير 2023 م واس

شاركت القوات البحرية الملكية

وقال مدير التمرين المقدم الركن البحري محمد بن فرحان آل جعيد إن التمرين البحري المختلط «أمان 23» حقق الأهداف المخطط لها، مشيرًا إلى أن المشاركين نفذوا عمليات خاصة بمكافحة القرصنة والإنزال البحري، والتعامل مع الألغام في المياه الإقليمية، والعبوات المبتكرة.

وبيّن أن التمرين نُفذ بالتزامن مع تمريني «أفعى الساحل 5» و «درع الساحل 5»؛ ويهدف إلى تبادل الخبرات وتطوير وتوسيع العمل المشترك والكفاءة القتالية وممارسة المشاركين التكتيكات وتقنيات الطرف الآخر.

// انتهى //

13:28ت م

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كراتشي 29 رجب 1444 هـ الموافق 20 فبراير 2023 م واسشاركت القوات البحرية الملكية السعودية ممثلة في «مشاة البحرية» ووحدات الأمن البحرية الخاصة في التمرين البحري المختلط «أمان 23» في مدينة كراتشي في جمهورية باكستان الإسلامية، وذلك بمشاركة خمسين دولة شقيقة وصديقة.وقال مدير التمرين المقدم الركن البحري محمد بن فرحان آل جعيد إن التمرين البحري المختلط «أمان 23» حقق الأهداف المخطط لها، مشيرًا إلى أن المشاركين نفذوا عمليات خاصة بمكافحة القرصنة والإنزال البحري، والتعامل مع الألغام في المياه الإقليمية، والعبوات المبتكرة.وبيّن أن التمرين نُفذ بالتزامن مع تمريني «أفعى الساحل 5» و «درع الساحل 5»؛ ويهدف إلى تبادل الخبرات وتطوير وتوسيع العمل المشترك والكفاءة القتالية وممارسة المشاركين التكتيكات وتقنيات الطرف الآخر.// انتهى //13:28ت م0062

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