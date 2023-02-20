السعودية اليوم / سمو أمير منطقة نجران يرعى حفل حصول الكلية التقنية على شهادة الاعتماد المؤسسي الكامل



نجران 29 رجب 1444 هـ الموافق 20 فبراير 2023 م واس

نوَّه صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، بما توليه القيادة الرشيدة – حفظها الله - وما تقدمه من دعم غير محدود لخدمة الوطن في المجالات كافة، ومنه ما يتعلق بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وما تقدمه من برامج لخدمة الشباب وتلبية احتياجات سوق العمل.

جاء ذلك خلال رعاية سموه اليوم، حفل حصول الكلية التقنية للبنين بالمنطقة على شهادة الاعتماد المؤسسي الكامل من هيئة تقويم التعليم والتدريب، وذلك بعد استيفاء جميع شروط ومعايير الجودة للاعتماد المؤسسي الكامل من المركز الوطني "مسار"، وذلك بمقر الكلية بالمنطقة.

من جانبه أوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة نجران الدكتور محمد بن أحمد الزهراني، في كلمته خلال الحفل المعد بهذه المناسبة، أن الاعتماد المؤسسي يأتي بهدف الإسهام في تعزيز الجودة والتميّز من خلال عمليات التقويم والاعتماد الأكاديمي ورفع الجودة وتحقيق الاستدامة والمواءمة المستمرة مع سوق العمل ورفع جودة أعضاء هيئة التدريب ودعم مسار التطوير التقني والمهني المستمر وتعزيز التجربة التدريبية لدى المتدربين.

ثم شاهد سموه والحضور عرضاً مرئياً عن طريقة تحقيق الكلية للمعايير الرئيسة للاعتماد المؤسسي والتي تتسم بالشمولية والمرونة وتغطيتها لعدة جوانب جوهرية تراعي التنوع في قطاع التدريب التقني والمهني، وتسعى إلى تحقيق معايير الجودة التي من شأنها تقديم خدمات مميزة للمستفيدين والإسهام في إعداد الكوادر الوطنية وبناء القدرات.

وكرّم سموه رؤساء فريق اللجان ضمن فريق الاعتماد المؤسسي، والتقطت الصورة التذكارية مع سموه.

// انتهى //

12:54ت م

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