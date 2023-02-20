السعودية اليوم / "الأرصاد": عوالق ترابية على منطقة نجران



نجران 29 رجب 1444 هـ الموافق 20 فبراير 2023 م واس

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من تكون عوالق ترابية على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية على مدينة نجران، ومحافظات خباش، وثار، وحبونا، وبدر الجنوب، ويدمة، وشرورة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـسادسة مساءً.

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12:53ت م

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