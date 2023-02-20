السعودية اليوم / وزارة العدل تعلن فتح باب التسجيل لحضور المؤتمر العدلي الدولي



الرياض 29 رجب 1444 هـ الموافق 20 فبراير 2023 م واس

أعلنت وزارة العدل عن فتح باب التسجيل للمهتمين والمختصين الراغبين بحضور فعاليات المؤتمر العدلي الدولي، الذي سيعقد في الرياض خلال الفترة من 5 إلى 6 مارس المقبل، بمشاركة نخبة من الخبراء والقانونيين والمتخصصين حول العالم، لتبادل المعرفة والخبرات ومناقشة الآراء والأفكار، وتعزيز العلاقات في المجال العدلي.

ويناقش المؤتمر الذي يأتي تحت شعار "نيسر الوصول للعدالة بتقنيات رقمية" سبل تطوير القطاع العدلي وتنمية الخبرات وتبادل المعرفة؛ لتيسير الوصول للعدالة وطرح رؤى قيمة حول أفضل السبل للاستفادة من التكنولوجيا لتحسين أداء المحاكم والقطاعات العدلية، ومناقشة التحديات التي تواجهها، وإيجاد حلول تحسن جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

وتشمل محاور المؤتمر مستقبل التقنيات القضائية، والتحول الرقمي في المجال العدلي، وآفاق استثمار تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير العمل القضائي، ومستقبل التعاون الدولي في المجال العدلي، والتجارب الدولية في التعاون العدلي، ومشاريع الاتفاقيات النموذجية للتعاون القضائي بين الدول.

ويشارك في المؤتمر أكثر من 4 آلاف مشارك، وأكثر من 50 متحدثًا ويشتمل على 15 جلسة نقاش وورشة عمل، ومعرض التقنيات العدلية، وفعاليات مصاحبة، تمكن المشاركين من مناقشة إستراتيجيات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في قطاع العدالة, كما يمكن لراغبي الحضور في فعاليات المؤتمر التسجيل من خلال موقعه الرسمي على الرابط التالي: https://icj.moj.gov.sa/register.

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12:52ت م

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