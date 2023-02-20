السعودية اليوم / أمين منطقة المدينة المنورة يلتقي رئيس مركز برنامج جودة الحياة



المدينة المنورة 29 رجب 1444 هـ الموافق 20 فبراير 2023 م واس

التقى معالي أمين منطقة المدينة المنورة المهندس فهد بن محمد البليهشي اليوم, الرئيس التنفيذي لمركز برنامج جودة الحياة خالد بن عبدالله البكر, وممثلي البرنامج, لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين الأمانة والمركز.

ونوّه معالي أمين المنطقة بجهود برنامج جودة الحياة في دعم منظومة التنمية التي تشهدها منطقة المدينة المنورة, مشيراً إلى أهمية تحقيق التكامل والتعاون بين مختلف الجهات الحكومية للوصول إلى مخرجات تتناسب تطلعات السكان والزوار, بما يدعم مستهدفات البرنامج في تحسين جودة حياة الفرد والأسرة, ودعم جهود الدولة في تعزيز المشهد الحضري والارتقاء بمستوى الخدمات, فضلاً عن تطوير القطاعات

واستعرض اللقاء المبادرات والمشاريع والفرص التنموية التي تسهم في تعزيز جودة الحياة على مستوى منطقة المدينة المنورة, ودور ذلك في إثراء تجربة الزوار والسكان, فضلاً عن المشاريع التنموية التي تسهم في زيادة معدلات الساحات العامة والمواقع الترفيهية والمسطحات الخضراء.

وناقش اللقاء أبرز الفرص الاستثمارية في قطاعات برنامج جودة الحياة المختلفة في المنطقة, وسبل تعزيز دورها في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

// انتهى //

12:12ت م

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المدينة المنورة 29 رجب 1444 هـ الموافق 20 فبراير 2023 م واسالتقى معالي أمين منطقة المدينة المنورة المهندس فهد بن محمد البليهشي اليوم, الرئيس التنفيذي لمركز برنامج جودة الحياة خالد بن عبدالله البكر, وممثلي البرنامج, لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين الأمانة والمركز.ونوّه معالي أمين المنطقة بجهود برنامج جودة الحياة في دعم منظومة التنمية التي تشهدها منطقة المدينة المنورة, مشيراً إلى أهمية تحقيق التكامل والتعاون بين مختلف الجهات الحكومية للوصول إلى مخرجات تتناسب تطلعات السكان والزوار, بما يدعم مستهدفات البرنامج في تحسين جودة حياة الفرد والأسرة, ودعم جهود الدولة في تعزيز المشهد الحضري والارتقاء بمستوى الخدمات, فضلاً عن تطوير القطاعات الرياضية والثقافية والسياحية بالشراكة مع القطاع الخاص.واستعرض اللقاء المبادرات والمشاريع والفرص التنموية التي تسهم في تعزيز جودة الحياة على مستوى منطقة المدينة المنورة, ودور ذلك في إثراء تجربة الزوار والسكان, فضلاً عن المشاريع التنموية التي تسهم في زيادة معدلات الساحات العامة والمواقع الترفيهية والمسطحات الخضراء.وناقش اللقاء أبرز الفرص الاستثمارية في قطاعات برنامج جودة الحياة المختلفة في المنطقة, وسبل تعزيز دورها في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.// انتهى //12:12ت م0045

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