السعودية اليوم / سمو الأمير سعود بن جلوي يستقبل سفير جمهورية سلوفاكيا لدى المملكة



جدة 29 رجب 1444 هـ الموافق 20 فبراير 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة, بمكتبه اليوم، سفير جمهورية سلوفاكيا لدى المملكة رودوف ميخالكا.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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11:55ت م

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