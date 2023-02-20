السعودية اليوم / مقتل 14 شخصًا وإصابة العشرات إثر انقلاب حافلة ركاب في باكستان



إسلام آباد 29 رجب 1444 هـ الموافق 20 فبراير 2023 م واس

لقي 14 شخصًا على الأقل مصرعهم وأصيب 64 بجروح متفاوتة إثر انقلاب حافلة للركاب اليوم، في إقليم البنجاب شرق باكستان.

وأوضحت الشرطة الباكستانية أن الحادث وقع على الطريق السريع الذي يربط العاصمة الاتحادية إسلام آباد بمدينة لاهور عاصمة إقليم البنجاب، وبالقرب من منطقة "كلركهار"، ونجم عن ذلك انفجار أحد إطارات الحافلة المنكوبة، مما أدى إلى انقلابها واصطدامها بشاحنة وسيارات كانت تسير على نفس الطريق.

من جانبها أوضحت نائب مفوض المنطقة قرة العين ملك، أن بين الضحايا أطفالًا ونساءً، وأن معظم الضحايا من ركاب الحافلة المنكوبة، وتم نقل الضحايا إلى المستشفى القريب.

وعبر رئيس الوزراء شهباز شريف عن حزنه وأسفه لسقوط قتلى في الحادث، وأمر السلطات بتقديم أفضل علاج طبي للمصابين.

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11:13ت م

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