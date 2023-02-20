السعودية اليوم / انطلاق فعاليات "آيدكس ونافدكس 2023" في أبوظبي



أبو ظبي 29 رجب 1444 هـ الموافق 20 فبراير 2023 م واس

انطلقت اليوم فعاليات الدورة السادسة عشر لمعرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023" والدورة السابعة لمعرض الدفاع البحري "نافدكس 2023"، اللذين تُنظمهما مجموعة "أدنيك" بالتعاون مع وزارة الدفاع الإماراتية ويستمران لمدة 5 أيام في مركز أبو ظبي الوطني للمعارض بمشاركة أكثر من 1350 شركة من مختلف دول العالم.

وتشهد الدورة الحالية من معرض نافدكس ارتفاع عدد الشركات العارضة بنسبة 206% مقارنة مع الدورة السابقة، كما شاركت العديد من القطع والسفن البحرية من 7 دول، وهي: باكستان، البحرين، بريطانيا، إيطاليا، الصين، الهند، بالإضافة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، كما تشارك في الدورة الحالية 65 دولة، بزيادة قدرها 10% عن الدورة السابقة.

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11:00ت م

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