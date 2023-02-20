السعودية اليوم / تعليم شرورة ينظم المعرض السنوي للصحة المدرسية



نجران 29 رجب 1444 هـ الموافق 20 فبراير 2023 م واس

نظمت إدارة تعليم شرورة أمس، المعرض السنوي للصحة المدرسية، بمشاركة هيئة الهلال الأحمر بالمحافظة، وجمعية تداوي الصحية، ومستشفى القوات المسلحة، ومستشفى شرورة العام، بحضور مدير تعليم شرورة الدكتور فايز بن علي الأسمري، وذلك بمقر الإدارة بالمحافظة.

ويهدف المعرض الذي يستمر على مدى ثلاثة أيام إلى رفع مستوى الوعي الصحي لدى الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات، والتعريف بالبرامج والمبادرات المنفذة خلال العام الدراسي الجاري، إضافةً إلى اكتشاف المواهب والابداع في المدارس.

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10:11ت م

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