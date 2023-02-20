

ساو باولو 29 رجب 1444 هـ الموافق 20 فبراير 2023 م واس

لقي 36 شخصا على الأقل مصرعهم وتشرد مئات آخرون جراء الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها المناطق الساحلية في جنوب شرق البرازيل نهاية الأسبوع وتسببت في فيضانات وانهيارات أرضية وذلك وفق ما أعلنته السلطات المحلية البرازيلية.

ويواصل مسؤولو الإنقاذ البحث عن الضحايا وإعادة الاتصال بين البلدات المعزولة وفتح الطرق التي لا يزال بعضها مغلقا مما أدى إلى تقطع السبل بعدد كبير من السياح الذين يسافرون لحضور احتفالات الكرنفال البرازيلية.

وقال رئيس الدفاع المدني بالولاية هنغويل بيريرا في تصريح للصحفيين إنه "للأسف سيكون لدينا المزيد من القتلى".

وأحصت حكومة الولاية في بيان 228 شخصا آخرين أصبحوا بلا مأوى، بينما تم إجلاء 338 شخصا من المنطقة الساحلية شمال مدينة ساو باولو، في الوقت الذي تعمل فيه طواقم الإنقاذ على مساعدة المتضررين من العاصفة.

// انتهى //

08:51ت م

0015





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / 36 قتيلاً جراء فيضانات وانهيارات أرضية في البرازيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.