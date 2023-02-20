

القدس المحتلة 29 رجب 1444 هـ الموافق 20 فبراير 2023 م واس

أصيب العشرات من الفلسطينيين بحالات اختناق صباح اليوم، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل غازية مسيلة للدموع، خلال اقتحامها لمدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه عالجت نحو 20 فلسطينياً، أصيبوا بحالات اختناق بعد اقتحام قوات الاحتلال للمدينة. لافتاً النظر أن الاحتلال أعاق عمل سيارات الإسعاف خلال عملية الاقتحام.

// انتهى //

07:18ت م

0014





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / إصابة العشرات من الفلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة نابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.