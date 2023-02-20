السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل أقل من خمسة آلاف إصابة بكورونا



سيئول 29 رجب 1444 هـ الموافق 20 فبراير 2023 م واس

سجلت كوريا الجنوبية 4324 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الوكالة أيضا تسجيل 9حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 33 ألفا و865 وفاة.

// انتهى //

06:36ت م

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سيئول 29 رجب 1444 هـ الموافق 20 فبراير 2023 م واسسجلت كوريا الجنوبية 4324 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 30 مليونا و 433 ألفا و895 إصابة، حسبما أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.وأوضحت الوكالة أيضا تسجيل 9حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 33 ألفا و865 وفاة.// انتهى //06:36ت م0012

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