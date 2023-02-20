السعودية اليوم / مصرع 19 شخصاً على الأقل في فيضانات وإنهيارات أرضية بالبرازيل



ساو باولو 29 رجب 1444 هـ الموافق 20 فبراير 2023 م واس

لقي 19 شخصًا على الأقل مصرعهم جراء الفيضانات والإنهيارات الأرضية نتيجة الأمطار الغزيرة التي هطلت في ولاية ساو باولو البرازيلية.

وأفادت حكومة الولاية في بيان أنه تم إجلاء 338 شخصًا من المنطقة الساحلية شمال مدينة ساو باولو، مشيرة إلى أن طواقم الإنقاذ تعمل على مساعدة المتضررين من العاصفة.

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