الرشوة 4 أضعاف استغلال النفوذ - #عاجل

تصدرت الرشوة بلاغات هيئة مكافحة الفساد، مسجلة نسبة 60.46%، و62.2%، على التوالي عامي 2021، و2022، مشكلة نحو 4 أضعاف بلاغات استغلال النفوذ الوظيفي التي جاءت ثانيًا من حيث تصنيف الهيئة، بنسبة 13.58% و12.6%.

وكشفت مكافحة الفساد من خلال تقرير إحصائي للعامين، عن تصنيف البلاغات من حيث الاختصاص، إذ وصلت 48.770 بلاغًا تلتها بلاغات غير مشمولة باختصاصات الهيئة بمجموع 62.458 بلاغًا.

وتوزعت البلاغات الواردة حسب القنوات المتاحة إذ سجل الهاتف «980»، نحو 11.228 بلاغًا، و55681 عن طريق البريد الإلكتروني، والفاكس 1946، والحضور الشخصي13241 شخصًا، والموقع إلكتروني 9546 بلاغًا، وبلغت عدد البرقيات التي تسلمتها الهيئة 1885برقية.

بلاغات مشمولة باختصاصات الهيئة 2021

1- الرشوة 60.46 %

2- استغلال النفوذ الوظيفي 13.58%

3- التزوير 4.36%

4- التبديد في المال العام 2.30%

5- التفريط بالمال العام 1.37%

6- الإثراء بالمال غير المشروع 8.91%

7- استغلال العقود 050.0%

8- اختلاس 2.49 %

9- غسيل أموال 1.07%

10- إساءة المعاملة باسم الوظيفة 0.46%

بلاغات 2022

1- الرشوة 62.2%

2- استغلال النفوذ الوظيفي 12.6%

3- التزوير 3.9%

4- التبديد في المال العام 1.3%

5- التفريط بالمال العام 1.9%

6- الإثراء بالمال غير المشروع 6.4%

7- استغلال العقود 1.7%

8- اختلاس 2.4%

9- غسيل أموال 1.7%

10- إساءة المعاملة باسم الوظيفة 0.8%