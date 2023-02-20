شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الشباب ينتقد اداء الفريق على الرغم من الفوز على ناساف والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - انتقد فهد المولد، نجم فريق الشباب السعودي، اداء الفريق على الرغم من الفوز اليوم على فريق ناساف كارشي الأوزبكي بثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

وكان قد حقق الشباب فوزا هاما اليوم على نظيره ناساف بهدفين نظيفين بثمن نهائي دوري أبطال آسيا ليتأهل بذلك الفريق لربع نهائي البطولة.

تصريحات فهد المولد عقب الفوز على ناساف

ومن جانبه قال فهد المولد في تصريحاته للقنوات التليفزيونية عقب المباراة:" ألف مبروك لجماهير نادي الشباب، ويستحقون الفرحة، نعم لم نظهر بالمستوى المعهود في مباراة اليوم أمام ناساف الأوزبكي، ولكن الأهم هو تحقيق الفوز والتأهل للدور القادم في دوري أبطال آسيا، ونعد بتقديم المستوى المنتظر في الدور القادم بإذن الله".

وأكمل المولد تصريحاته قائلا: "حقيقة نحن جاهزون لأي فريق، ونتعامل مع كل مباراة على حدة، وأنهينا المباراة الأولى اليوم، وسننتظر مباراتنا الثانية ونفكر ونركز فيها وإن شاء الله ربنا يكتب الخير لنا".

يذكر أن الشباب سيواجه نظيره العدالة يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من دوري روشن السعودي.

الجدير بالذكر أن الشباب يحتل الآن المركز الثالث برصيد 40 نقطة متساويا مع الاتحاد والنصر أصحاب المركزين الثاني والأول إلا أن فارق الأهداف لصالحهما.

