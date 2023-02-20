شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الشباب يوجه رسالة نارية للهلال عقب الفوز أمام ناساف الأوزبيكي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام فيسينتي مورينو المدير الفني لفريق الشباب، بالتعليق على الفوز أمام نظيره ناساف الأوزبيكي، في دوري أبطال آسيا.

ونجح الشباب من التأهل لثمن نهائي دوري أبطال آسيا، عقب الفوز أمام ناساف الأوزبيكي.

وتحدث مورينو خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: سعيدين جدًا بالفوز والتأهل لدور الثمانية، لعبنا مباراة كبيرة وأبارك للاعبين.

وتابع: لعبنا مباراة كبيرة، كانت الروح عالية والعزيمة للظفر ببطاقة التأهل "حاضرة"، مباريات الكؤوس تحتاج إلى روح وقتال لتحقيقالهدف.

وأضاف: كل الأندية المشاركة في البطولة الآسيوية قوية، ولا يهم مع من سنلعب في المرحلة القادمة، نحن جاهزون.

وأشار: نحترم كل الأندية المنافسة، ولا نفكر فيمن سنواجه الدور القادم، سواء كان الهلال أو غيره، والتفكير في النهائي حديث مبكر جدًا.