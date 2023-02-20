السفير التركي يشيد بمساعدات المملكة لتخفيف آثار الزلزال

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جاء ذلك خلال زيارته لمستشفى صحة الافتراضي ومركز القيادة والتحكم في وزارة الصحة بالرياض، التي اطلع خلالها على الخدمات الصحية الافتراضية والتي بدأ المستشفى تقديمها عن بعد للعوائل المتضررة في تركيا عبر جسر رقمي صحي يصل بالخدمات الصحية المميزة من خلال أطباء أصحاب تخصصات دقيقة.وعبر السفير التركي عن سعادته بما شاهده من أطباء سعوديين وفرق إنقاذ مرتبطة بهم في الميدان بتركيا، وهم يسعون إلى مساعدة المتضررين وتقديم المساعدات، وقال «سنذكر دائما أن قيادة وشعب المملكة وقفوا إلى جانبنا في تلك الأوقات العصيبة، وسنقدر كثيرا توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، منذ اليوم الأول للزلزال بتقديم المساعدات العاجلة إلى تركيا».
وأضاف «اضطررنا لمواجهة زلازل عنيفة في مدينة كهرمان مرعش»، مشيرا إلى أن عدد ضحايا الزلزال بلغ نحو 36 ألف شخص، والجرحى 108 آلاف جريح.
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