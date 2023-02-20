تعقيم أحياء الطائف بالضباب الحراري

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت أمانة الطائف 1040 جولة وقائية لتطهير وتعقيم الأحياء والمنشآت والأسواق التجارية ومواقع حاويات النفايات، في إطار خطتها الشاملة للتخلص من البؤر الحشرية ومعالجة المواقع الرطبة. وأوضحت أن 21 فرقة ميدانية مدعومة بالمعدات والآليات المختلفة شاركت في الحملة؛ لتعزيز الجهود الوقائية للحد من التكاثر الحشري، مستخدمة سيارات الغسيل وأجهزة الرذاذ والضباب الحراري والأسطوانات الظهرية والبودرة. من جهة ثانية واصلت الأمانة حملتها لإزالة التشوهات البصرية والكتابات العشوائية من الأسوار الخارجية ومحيط المدارس بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم، ومشاركة الطلاب والمتطوعين من منسوبي المدارس، لتحقيق مبادرة تحسين المشهد الحضري ومعالجة مظاهر التشوه البصري. من جهة ثانية واصلت الأمانة حملتها لإزالة التشوهات البصرية والكتابات العشوائية من الأسوار الخارجية ومحيط المدارس بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم، ومشاركة الطلاب والمتطوعين من منسوبي المدارس، لتحقيق مبادرة تحسين المشهد الحضري ومعالجة مظاهر التشوه البصري.

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