هزة أرضية جنوب شرق المملكة بقوة 4.1 درجات

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وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة طارق أبا الخيل أن الهزة تبعد عن الحدود السعودية بنحو 240 كلم في الجزء الشرقي لسلطنة عمان؛ مفيدا بأنه وبناء على نتائج خريطة الشدة الزلزالية فإن الهزة لا يوجد لها أي تأثير على الأراضي السعودية وليس منها خطورة بسبب بعد موقع الهزة بالمسافة المذكورة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رصدت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية هزة أرضية جنوب شرق المملكة؛ عند الـ 7:55 من صباح أمس بقوة 4.1 درجات على مقياس ريختر وبعمق 16 كلم.وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة طارق أبا الخيل أن الهزة تبعد عن الحدود السعودية بنحو 240 كلم في الجزء الشرقي لسلطنة عمان؛ مفيدا بأنه وبناء على نتائج خريطة الشدة الزلزالية فإن الهزة لا يوجد لها أي تأثير على الأراضي السعودية وليس منها خطورة بسبب بعد موقع الهزة بالمسافة المذكورة.

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