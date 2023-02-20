شكرا لقرائتكم خبر إعلان نزع ملكيات بمركزية مكة يثير التكهنات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أثار إعلان عن نزع ملكيات بمركزية مكة التكهنات حول الهدف من النزع، حيث أعلن البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق «تنمية» عن بدء إجراءات النزع بمركزية مكة المكرمة، في موقعين مختلفين، الأول ملاصق لمقبرة المعلاة شرقا جهة الدائري (وهذا استكمال للنزع السابق لرؤى الحرم، بحسب معلومات)، فيما تضمن الموقع الثاني منطقة مستشفى الولادة بجرول والحلقة القديمة، وهي أراض في أغلبها حكومية ومجاورة لمناطق النزع السابقة للساحات الشمالية للمسجد الحرام.

في المقابل لم يتم الإفصاح في إعلان البرنامج عن الهدف من النزع، حيث ذهبت التكهنات إلى أن نزع ملكية منطقة جرول قد يكون لحساب الساحات الشمالية، في حين جاء نزع الملكية للموقع الآخر بجوار المعلاة إلى احتمالية توسعة لمواقف السيارات أو الخدمات.

من جهة أخرى يقع ضمن منطقة نزع جرول مبنى مستشفى الولادة القديم في مكة، والذي كان من أهم المستشفيات بالعاصمة المقدسة، حيث يتجاوز عمره 60 عاما، وتم تحويله إلى المبنى الجديد مقابل مدينة الملك عبدالله منذ نحو 10 سنوات.

مواقع النزع المعلن عنها:

