إعلان نزع ملكيات بمركزية مكة يثير التكهنات

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في المقابل لم يتم الإفصاح في إعلان البرنامج عن الهدف من النزع، حيث ذهبت التكهنات إلى أن نزع ملكية منطقة جرول قد يكون لحساب الساحات الشمالية، في حين جاء نزع الملكية للموقع الآخر بجوار المعلاة إلى احتمالية توسعة لمواقف السيارات أو الخدمات.من جهة أخرى يقع ضمن منطقة نزع جرول مبنى مستشفى الولادة القديم في مكة، والذي كان من أهم المستشفيات بالعاصمة المقدسة، حيث يتجاوز عمره 60 عاما، وتم تحويله إلى المبنى الجديد مقابل مدينة الملك عبدالله منذ نحو 10 سنوات.
مواقع النزع المعلن عنها:
- الأول ملاصق لمقبرة المعلاة شرقا جهة الدائري.
- الثاني منطقة مستشفى الولادة بجرول والحلقة القديمة.
- يقع ضمن منطقة نزع جرول مبنى مستشفى الولادة القديم.
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