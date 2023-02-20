وحدات الإخصاب والأجنة ملتزمة بفتاوى «كبار العلماء»

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وقالت خلال تقديمها ورقة عمل في المحاضرة الرئيسة حول اللائحة التنفيذية لنظام الإخصاب والأجنة وعلاج العقم في المؤتمر العالمي للإنجاب الذي نظمته جمعية الإنجاب وعلم الأجنة بالرياض، «إنه يجوز التدخل الطبي لعلاج العقم الناتج عن ضعف الخصوبة أو عن وجود مشكلة مرضية قابلة للعلاج بناء على تقرير طبي، ولا يجوز إطلاقا إجراء عمليات لعلاج العقم الذي يثبت عدم قدرة المصاب به على الإنجاب».وأكدت أنه يجب الحصول على موافقة كتابية صريحة من الزوجين على طريقة العلاج، بعد تعريفهما بجميع إجراءات العلاج ومخاطره واحتمالات نتائجه وتسعيرة الخدمات المقدمة بالتفصيل، وكذلك التأكد من قبل اثنين على الأقل من المختصين بوحدة الإخصاب والأجنة وعلاج العقم، من تطابق الهوية ورقم السجل الطبي لكلا الزوجين عند جمع العينات ونقل اللقيحة والأجنة.
كما أنه لا يجوز التدخل في الخلايا الجنسية أو الجينات الوراثية، إلا لمعالجة أمراض وراثية أو جينية يمكن أن تصيب الجنين، ويمكن تعديلها بعلاج الجينات الوراثية، على أن تجيزها لجنة الإشراف قبل ذلك، إضافة إلى التزام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم بالتنظيم الدقيق للنطف والبويضات واللقائح والأجنة.
محاور تم تناولها
- التأكد من وجود علاقة زواج قائمة قبل البدء بالعلاج
- يحظر تخصيب أي بويضة للزوجة بنطفة الزوج بعد الطلاق أو الوفاة
- يجب على الطبيب عند حدوث ذلك أن يوقف عمليات الإخصاب والتلقيح
- عدم جواز زرع بويضة مخصبة من زوجين في رحم زوجة أخرى
- لا يجوز التلقيح بنطفة من غير الزوج ولا تخصيب بويضة لغير الزوجة
- عدم جواز إعادة أكثر من 3 أجنة أو لقائح إلى رحم الزوجة في دورة العلاج
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