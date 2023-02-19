السعودية اليوم / ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا وسوريا إلى 47 ألف شخص



إسطنبول 29 رجب 1444 هـ الموافق 20 فبراير 2023 م واس

ارتفعت حصيلة ضحايا زلزال جنوب تركيا إلى 41020 شخصا، حسبما أعلنت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (أفاد).

إلى جانب ذلك، بلغت حصيلة ضحايا الزلزال في سوريا 5900 شخص، لترتفع الحصيلة الإجمالية في البلدين إلى نحو 47 ألف شخص.

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