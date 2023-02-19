السعودية اليوم / "الأرصاد": عوالق ترابية على العاصمة المقدسة ومحافظة بحرة



مكة المكرمة 29 رجب 1444 هـ الموافق 20 فبراير 2023 م واس

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من عوالق ترابية على العاصمة المقدسة ومحافظة بحرة، تشمل في ذلك المناطق المفتوحة والطرق السريعة، وتؤدي إلى تدنِ في مدى الرؤية الأفقية.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ عند الساعة الرابعة من صباح اليوم، وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة صباحاً.

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