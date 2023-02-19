السعودية اليوم / هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تصدر تقرير أسماء النطاقات السعودية 2022



الرياض 28 رجب 1444 هـ الموافق 19 فبراير 2023 م واس

أصدرت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية التقرير الأول لأسماء النطاقات

ويتناول التقرير أبرز ملامح رحلة تطوير أسماء النطاقات السعودية الممتدة لأكثر من 25 عاما، وأهم الجهود التنظيمية والفنية التي قادتها الهيئة، وأبرز الإحصاءات والأرقام المتعلقة بها، حيث بلغ عدد النطاقات المسجلة أكثر من 92 ألف نطاق وبمعدل نمو سنوي يقدر بـ 11% والذي يمثل ثلاثة أضعاف معدل النمو للنطاقات العامة والدولية.

ويستعرض التقرير مميزات النطاق السعودي والبحث والابتكار فيه، كما يتطرق للبنية التحتية الموثوقة التي توفر أكثر من 150 نسخة من الخوادم الموزعة جغرافيا، والتي تعد من الأكبر في العالم، إضافة إلى دور الهيئة في تعزيز الشفافية والتنافسية من خلال التنظيمات والإرشادات، وكذلك تمكين سوقها المحلي، والتنسيق والتكامل الدولي لتطوير السوق وتحسين الخدمة والرفع من جودتها.

يذكر أن اسم النطاق يعد المورد الرئيس لنظام أسماء النطاقات (DNS)، وهو أحد أهم مكونات البنية التحتية لشبكة الإنترنت، والممكن الرئيس للوصول إلى الخدمات والتطبيقات والمحتوى الرقمي على الشبكة.

// انتهى //

23:53ت م

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الرياض 28 رجب 1444 هـ الموافق 19 فبراير 2023 م واسأصدرت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية التقرير الأول لأسماء النطاقات السعودية 2022، بهدف إبراز الدور الريادي للمملكة في هذا المجال، ورفع مستوى الوعي بأهمية اسم النطاق ومميزاته، وأدوار وكلاء التسجيل المعتمدين.ويتناول التقرير أبرز ملامح رحلة تطوير أسماء النطاقات السعودية الممتدة لأكثر من 25 عاما، وأهم الجهود التنظيمية والفنية التي قادتها الهيئة، وأبرز الإحصاءات والأرقام المتعلقة بها، حيث بلغ عدد النطاقات المسجلة أكثر من 92 ألف نطاق وبمعدل نمو سنوي يقدر بـ 11% والذي يمثل ثلاثة أضعاف معدل النمو للنطاقات العامة والدولية.ويستعرض التقرير مميزات النطاق السعودي والبحث والابتكار فيه، كما يتطرق للبنية التحتية الموثوقة التي توفر أكثر من 150 نسخة من الخوادم الموزعة جغرافيا، والتي تعد من الأكبر في العالم، إضافة إلى دور الهيئة في تعزيز الشفافية والتنافسية من خلال التنظيمات والإرشادات، وكذلك تمكين سوقها المحلي، والتنسيق والتكامل الدولي لتطوير السوق وتحسين الخدمة والرفع من جودتها.يذكر أن اسم النطاق يعد المورد الرئيس لنظام أسماء النطاقات (DNS)، وهو أحد أهم مكونات البنية التحتية لشبكة الإنترنت، والممكن الرئيس للوصول إلى الخدمات والتطبيقات والمحتوى الرقمي على الشبكة.// انتهى //23:53ت م0174

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.