شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة مدرب الشباب للهلال بعد الفوز على ناساف بدوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - وجه المدير الفني الإسباني فيسينتي مورينو، مدرب فريق الشباب رسالة نارية لنظيره الهلال وذلك عقب الفوز على ناساف كارشي الأوزبيكي، وتأهل الليوث إلى دور الثمانية من دوري أبطال آسيا.

الشباب يفوز على ناساف بدوري أبطال آسيا

وعبر فيسينتي عن سعادته بتحقيق الفوز اليوم على الفريق الأوزباكستاني بنتيجة 2-0 عن طريق كل من حسين آل منصر القحطاني وإيفر بانيجا في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

تصريحات مدرب الشباب عقب فوز فريقه على ناساف

وقال مورينو عقب المباراة:"لعبنا مباراة كبيرة، كانت الروح عالية والعزيمة للظفر ببطاقة التأهل "حاضرة"، مباريات الكؤوس تحتاج إلى روح وقتال لتحقيق الهدف".

وأكمل مدرب الشباب:"كل الأندية المشاركة في البطولة الآسيوية قوية، ولا يهم مع من سنلعب في المرحلة القادمة، نحن جاهزون".

وأردف مدرب الشباب: "نحترم كل الأندية المنافسة، ولا نفكر فيمن سنواجه الدور القادم، سواء كان الهلال أو غيره، والتفكير في النهائي حديث مبكر جدًا".

الجدير بالذكر أن الهلال سيكون على موعد مع مباراة نارية غدا أمام شباب الأهلي دبي الإماراتي غدا الاثنين ضمن منافسات ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

