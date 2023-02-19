شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الهلال السعودي لمواجهة شباب الأهلي الإماراتي في دوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - استقر المدرب الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، على تشكيل فريقه الذي سيواجه به نظيره نادي شباب الأهلي الإماراتي، مساء اليوم الإثنين الموافق العشرين من شهر فبراير الجاري.

موعد مباراة الهلال ضد شباب الأهلي الإماراتي

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي مع نظيره نادي شباب الأهلي الإماراتي، مساء اليوم في إطار منافسات دور ال 16 من بطولة دوري أبطال آسيا موسم 2022-2023.

وتنطلق صافرة بداية أحداث مباراة الهلال السعودي ضد نظيره نادي شباب الأهلي الإماراتي، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

تشكيل الهلال المتوقع ضد شباب الأهلي الإماراتي

ومن المتوقع أن يدخل نادي الهلال السعودي، مواجهة شباب الأهلي الإماراتي، بتشكيل هجومي مكون من الآتي..

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف

خط الدفاع: ياسر الشهراني، جانغ هيون سو، علي البليهي، محمد البريك

خط الوسط: عبدالله عطيف، محمد كنو، ناصر الدوسري

خط الهجوم: لوسيانو فييتو، بافيتيمبي جوميز، أندرية كاريلو.

ويتقاسم الهلال السعودي صدارة المجموعة الأولى مع استقلال دوشنبه بـ10 نقاط ويأتي خلفهم شباب الأهلي وأجمك الأوزبكي بـ4 نقاط لكل فريق وذلك قبل الجولة السادسة والأخيرة.