شكرا لقرائتكم خبر عن دياز يستقر على قائمة أجانب الهلال لمواجهة شباب الأهلي في دوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - استقر رامون دياز المدير الفني لفريق الهلال السعودي، على قائمة الأجانب داخل الفريق، لمواجهة شباب الأهلي دبي، في دوري أبطال آسيا.

ويستعد الهلال لمواجهة نظيره شباب الأهلي، غدًا الإثنين، ضمن مواجهات دور ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

ويستضيف ستاد الجنوب في العاصمة القطرية الدوحة، مباراة الهلال السعودي أمام نظيره شباب الأهلي.

وكشف الإعلامي أبو لطيفة المقرب من نادي الهلال، عن الأجانب المتواجدين في قائمة الهلال السعودي: المدافع الكوري الجنوبي جانج هيونسو، والمالي موسى ماريجا، والأرجنتيني لوسيانو فييتو، والمهاجم النيجيري أوديون إيجالو.

وقام أبو لطيفة بالنشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": المحور الكولومبي جوستافو كويلار، والبيروفي أندريه كاريو، صعب مشاركتهم غدًا بسبب عدم جاهزيتهم لياقيًا، حيث لهم ٤ أيام لم يشاركا بأي تمرين، وقبلها بثلاثة أيام راحة والمباراة تحتاج لاعب جاهز لياقيًا، أما بخصوص ميشايل ديلجادو مازال يشعر بألم خفيف في الكتف.