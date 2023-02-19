شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب السعودي يتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا بعد الفوز على ناساف كارشي بثنائية نظيفة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب السعودي، من تحقيق التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا موسم 2022-2023، بنتيجة هدفين دون رد على حساب نظيره نادي ناساف كارشي، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد.

وكانت قد انطلقت صافرة بداية أحداث مباراة الشباب ضد ناساف كارشي، ضمن منافسات دور ال 16 من بطولة دوري أبطال آسيا، في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

ملخص مباراة الشباب وناساف كارشي في دوري أبطال آسيا

شهدت أحداث الشوط الأول من مباراة الشباب السعودي ضد ناساف كارشي، سيطرة كاملة من جانب الشباب، حتى تمكن اللاعب حسين القحطاني، من التوقيع على هدف أول للشباب عند الدقيقة 12 من زمن اللقاء.

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الشباب مع نظيره فريق ناساف كارشي، بتقدم الفريق السعودي بهدف نظيف، سجله القحطاني.

ومع بداية الشوط الثاني، حاول الشباب مضاعفة النتيجة من أجل حسم التأهل إلى الدور ربع النهائي، حتى جاءت الدقيقة 54 لينجح اللاعب إيفر بانيجا لاعب فريق الشباب السعودي، في تسجيل الهدف الثاني لفريقه في شباك نظيره ناساف كارشي.

وبهذا الهدف، انتهت أحداث المباراة بتفوق الشباب السعودي بهدفين دون رد، على حساب نظيره نادي ناساف كارشي، ويحسم الفريق السعودي التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.