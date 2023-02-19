جلسة حول مفهوم الحب وتفكيك عناصره الجذرية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ناقشت جلسة حوارية بعنوان «الفلسفة وراء الحب» نظمها المتحف الوطني السعودي بالرياض، مفهوم الحب وتفكيك عناصره الجذرية، وتأويله من منظور الفلسفة وعلم النفس، بمشاركة الدكتور حسن الشريف والدكتور محمد الحاجي، وإدارة الدكتور خالد غطاس.

وتحدث الشريف عن دور الفلسفة في سبر أغوار المفاهيم التي يشترط أن تكون متسقة وذات أنماط بارزة؛ لتسهل عملية دراستها وتبيينها، بخلاف الحب الذي يعد من الظواهر الغامضة والفوضوية؛ مما يصعب وضع تعريف له، موعزا صعوبة تشريحه لارتكازه على العوامل الذاتية عند الإنسان، ومدى استجابته له، متطرقا إلى تباين تأويل الحب على مر التاريخ.

فيما قسم الشريف الحب إلى ثلاث ركائز، هي: الميل الإدراكي، الميل العاطفي، والميل الجسدي، ذاكرا أن هذه الغريزة الإنسانية تحرض على القيم الأخلاقية، وتساعد في اكتشاف الفرد لذاته؛ ليصوب قراراته، كما أنها اختبار لمستوى أفكاره ومبادئه.

من جانبه، أكد الحاجي أن علم النفس يحرص على تفسير المفاهيم، وصنف الحب إلى نوعين بناء على وظيفته من وجهة نظر العالم أبراهام ماسلو، مبينا أن النوع الأول هو: سعي الشخص إلى تعويض نواقصه عبر الحب، والثاني هو: الحب التشاركي، مستذكرا نظرية مثلث الحب الذي وضعه العالم روبوت سترنبرغ، ويتوزع بين ثلاثة مكونات: الألفة، الشغف، والالتزام.

وأشار إلى أن طور الطفولة يصنع سلوك الإنسان حينما يكبر، وتغدو تصرفاته انعكاسا لتلك الفترة، حيث إن التنشئة تحدد طرق تعامله مع الآخرين، فإذا عانى من تهميش والديه سيؤدي به إلى ضعف الثقة بمن حوله، وإذا تلاعبا به وبتلبية رغباته؛ فإنه سيعاني من عقدة التعلق بمقدم الرعاية له، ويصبح ملاصقا له إلى حد الإزعاج.